Neusäß

vor 34 Min.

Ein engagierter Neusässer fordert mehr Respekt vor älteren Menschen

Plus Walter Lindenmayr gibt die Leitung des Seniorenkreises von St. Ägidius Neusäß ab. Zeit, auf seine Jahre im Ehrenamt zurückzublicken. Er spart dabei nicht mit Kritik.

Von Marie Fichtel

Hinter Walter Lindenmayr an der Wand hängt eine Kuckucksuhr. „Ich habe mal über irgendwas gesagt: ,Da holt mich doch der Kuckuck, wenn ich das schaffe‘“, erzählt er. Die Uhr hat ihm daraufhin seine Familie geschenkt. Ob er es geschafft habe? „Ja das schon.“ In seinem Leben hat Lindenmayr einiges geschafft. Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten in Neusäß ist lang.

„Ich wollte mich nie aufdrängen“, sagt Lindenmayr. Aber wenn ihn jemand nach etwas fragt, dann mache er es. So kam es, dass er 2011 die Leitung des Seniorenkreises von St. Ägidius in Neusäß übernahm. „Nur zum Kaffeetrinken zusammenzukommen, ist zu wenig“, lautete sein Motto. Daher organisierte er mit einem Team vom Helferinnen Vorträge etwa zu Themen wie altersgerechten Wohnungen oder Lebensmittelsiegeln. „Mir war es wichtig, dass die Leute was für ihr Leben mitnehmen können“, erklärt er. Säuberlich geordnet hat er die Jahresprogramme aus mehr als einem Jahrzehnt zu Hause. Die Angebote wurden gerne angenommen. „Bei manchen Sachen kamen bis zu 70 Leute“, erzählt er. Die Männer und Frauen mussten natürlich auch bewirtet werden. Zudem organisiert er seit 30 Jahren heimatkundliche Wallfahrten.

