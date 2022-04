Ein junger Spanier gibt bei der Neusässer Kapelle den Takt vor

Plus Die Neusässer Kapelle freut sich über die Zusammenarbeit mit einem neuen Dirigenten. Manuel Gonzales kam schon mit fünf Jahren zur Musik.

Die Stadtkapelle Neusäß hat einen neuen Dirigenten: "Viele Kapellen suchen derzeit nach einem geeigneten Dirigenten, wir sind deshalb sehr froh, mit Manuel Gonzales einen passenden Kapellmeister gefunden zu haben“, erklärt die Erste Vorsitzende Laurie Neumann-Oblinger. Wegen Corona sei der Markt wie leer gefegt, denn viele Dirigenten hätten sich beruflich umorientiert.