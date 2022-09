Ein Künstlerfreund aus Neusäß kümmert sich um das Vermächtnis Spitzers

Plus Mehrere Skulpturen von Wilhelm Spitzer sind im Neusässer Stadtgebiet zu sehen. Seinem Künstlerfreund Gerhard Birling hat Spitzer vor seinem Tod eine wichtige Aufgabe anvertraut.

Der Künstler Gerhard Birling kannte Wilhelm Spitzer seit seiner Kindheit. Gemeinsam haben sie Ausstellungen veranstaltet, in denen sie Spitzers Metallkunst und Birlings Bilder zeigten. Bis zuletzt habe er mit Spitzer, der im vergangenen Jahr kurz nach seinem 100. Geburtstag verstorben ist, Kontakt gehabt, erinnert sich Birling. Dabei habe er ihm auch angeboten, sich um seine Kunstwerke zu kümmern. Spitzer habe ihm freie Hand bei seiner Arbeit gegeben – vorausgesetzt das Einvernehmen mit der Stadt Neusäß, der Spitzer sein künstlerisches Werk vermacht hat, liege vor.