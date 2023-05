Ein neuer Musikwettbewerb steht kurz vor der Premiere

Die Musikschule in Neusäß hat den "Young Musicians Contest" kreiert. Dabei geht es auch um Kreativität.

Zum Tag der offenen Tür in der Musikschule Neusäß war jetzt auch Bürgermeister Richard Greiner gekommen. Er freute sich vor allem über die Zwischenlösung bis zum nächsten Musikwettbewerb der Stadt, dem "Young Musician Contest", der in diesem Jahr im Juni stattfinden soll und sich an alle Musiktalente im Alter von zehn bis 18 Jahren wendet. " Corona hat viel kaputt gemacht, jetzt muss rasch nach der langen Zwangspause wieder etwas passieren und wir in einen Veranstaltungsreigen zurückfinden“, verweist der Bürgermeister auf Aufbruchstimmung in der Stadt.

Deshalb sei es gut, dass auch Achim Binanzer und sein Team jetzt mit einem völlig neuen Ansatz einbrächte, damit viele verschiedene Akzente einer bunten Stadtgesellschaft sichtbar würden, so der Bürgermeister. Beim "Young Musician Contests“ soll musiziert werden fern von strikten Vorgaben eines offiziellen Musikwettbewerbs, teilnehmen können sowohl Anfänger als auch "Musikprofis“. "Gespielt werden dürfen alle Stilrichtungen. Unter den Schlagworten "Kreativität und Originalität“ können ganz eigene Auftritt- oder Showideen oder ein besonders Showtalent präsentieren werden, das dürfte durchaus reizen“, ist sich Binanzer sicher.

Nur wer will, wird beim Musikwettbewerb in Neusäß auch bewertet

Auch Playback und elektronische Verstärker dürfen in diesem Contest eingesetzt werden. Wer Lust hat, der kann sein Vorspiel, seine Eigenkompositionen, bewerten lassen. "Jeder kann, keiner muss“, betont Binanzer die Freiwilligkeit und Freiheit, die diesen neuartige Musikwettbewerb kennzeichnen. "Einfach kommen und spielen“, ist die Devise. Der Wettbewerb wird in vier Altersgruppen durchgeführt und findet am 23./24. Juni statt.

