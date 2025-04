Einbrecher wollen in ein Einfamilienhaus gelangen

In Neusäß waren erneut Einbrecher unterwegs: Wie die Polizei mitteilt, haben im Zeitraum von Sonntag, 30. März, gegen 20 Uhr, bis Montag, 31. März, gegen 15.15 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wormer Straße zu verschaffen. Ein Eindringen in die Wohnung gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kar)

