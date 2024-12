Einbruch mit 4000 Euro Sachschaden

Ein oder mehrere Täter brachen zwischen Mittwoch, 11. Dezember, 10.45 Uhr und vergangenem Freitag, 14 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Rost-Straße in Neusäß ein. Dabei wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Entwendet wurde laut Polizei nichts. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hilfe. Hinweise werden telefonisch unter 0821 3232821 entgegengenommen. (diba)

