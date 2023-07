Neusäß

Eine letzte Hausaufgabe zum Berufsabschluss

Plus Am Beruflichen Schulzentrum in Neusäß schließen junge Frauen und Männer ihre Berufsausbildung ab. Ihre Chancen im Berufsleben sind nun sehr gut, sagen Fachleute.

150 Zeugnisse über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Beruf aus den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung konnten jetzt am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Neusäß an die Absolventinnen und Absolventen übergeben werden. Die beiden Abteilungsleitungen im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung, Studiendirektorin Helena Lippert und Studiendirektor Helmut Martin, führten durch das festliche Abendprogramm. Insgesamt schlossen in diesem Schuljahr elf Industriekaufleute, 44 Kaufleute für Büromanagement, 15 Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, 44 Kaufleute im Einzelhandel sowie 43 Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Berufsausbildung erfolgreich ab. Den Festabend begleitete Renate Ebner-Hösle musikalisch mit Stücken von Ludwig van Beethoven sowie Ludovico Einaudi am Flügel.

In seiner Rede betonte der Bürgermeister der Stadt Neusäß, Richard Greiner, dass die Stadt die besten Rahmenbedingungen für Leben und Arbeiten in Neusäß biete und lobte die Abschlussschülerinnen und -schüler für ihren Umgang mit den außergewöhnlichen Herausforderungen der vergangenen Jahre. Zudem gab er ihnen mit auf den Weg, engagiert im Beruf und Ehrenamt zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen und sich Ziele selbst zu setzen. Der stellvertretende Landrat Hubert Kraus hob in seiner anschließenden Rede hervor, dass die Absolventinnen und Absolventen selbstbewusst sein können, wenn es um die mögliche anstehende Stellensuche geht, da Fachkräfte und deren Know-how im Landkreis gebraucht würden.

