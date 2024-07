Eine reife Leistung von Schauspielern, Chor und Musikern

An der Eichenwald-Grundschule in Neusäß wurde „Das Dorf der Kinder“ aufgeführt. Dieses Stück, das von einem Dorf handelt, in dem nur Kinder leben, wurde eigens für die 120 „Musikbegeisterten Grundschulen“ in Bayern entwickelt. Bereits im März hatte die Grundschule diese Auszeichnung in München erhalten und entschieden, das Stück einzustudieren. Hintergrund der Auszeichnung ist, dass an der Grundschule in Neusäß seit vielen Jahren großer Wert auf die musikalische Bildung der Kinder gelegt wird.

Alle rund 230 Grundschüler mit ihren Klassleitungen studierten Lieder, Tanz, Klangflächen und das szenische Spiel mit einer doppelten Schauspielerbesetzung ein, unter der Regie von Lehrerin Anna-Sophie Trautmann. Daneben war der Schulchor unter Leitung von Lehrerin Stefanie Bickert maßgeblich an der Aufführung beteiligt. Auch ein Bläserquartett aus dem Lehrerkollegium und zwei Schüler aus der aktuellen Bläserklasse bereicherten die musikalische Begleitung.

Anfang Juli war es dann soweit: In einer tollen Aufführung begeisterten die Grundschüler 400 Angehörige in der Eichenwaldturnhalle mit Liedern wie „Hier kommt die Musik“ und „Du bist du“, einige davon mit „Ohrwurmpotenzial“. Jede Klasse kam musikalisch zum Einsatz, ein Lied wurde von allen Grundschülern dargeboten. Die Schauspieler zeigten nach einer Vormittagsaufführung für die Mittelschüler auch am Abend eine reife Leistung. Eine schöne schulweite Veranstaltung, die mit nicht enden wollendem Applaus belohnt wurde. (AZ)