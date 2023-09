Neusäß

Veganes Angebot in Neusäß: „Einen Döner mit allem… aber ohne Kebab“

In Sülo's Dönerrestaurant in Neusäß gibt es ein neues Angebot: Inhaber Tekin Mehmet freut sich, nun auch eine vegane Döner-Variante anbieten zu können.

Plus Das Neusässer Sülo’s bietet seit Kurzem eine rein vegane Döner-Variante an. Und diese kommt gut bei den Gästen an. Unsere Redaktion macht den Geschmackstest.

Der türkische Ausdruck „Döner“ bedeutet nichts anderes als Drehspieß, das Wort „Kebab“ bezeichnet nichts anderes als Fleisch. Was also mag sich hinter einem Döner ohne Kebab verbergen? Zwar stellen vegetarisch gefüllte Fladenbrote und Börek-Röllchen mit Schafskäse schon seit Langem beliebte Klassiker in türkischen Imbissläden dar – doch ein „Fleisch-Ersatz“-Döner vom Drehspieß, der ganz ohne tierische Bestandteile hergestellt wurde, könnte selbst für einen alteingesessenen Lokalgastronomen eine gewagte Herausforderung sein. In Neusäß gibt es solch ein Angebot.

Vor dem Fladen befüllen werden zusammen mit ein paar Zwiebeln noch die passenden Röstaromen erzeugt.

Tekin Mehmet, Besitzer des Neusässer Sülo’s, wollte es genauer wissen und bietet seit Kurzem eine rein vegane Variante der herzhaften Drehspieß-Spezialität auf seiner Speisekarte an. Zu der Idee gekommen war der Gastronom dabei schlichtweg durch die Wünsche zahlreicher Kunden „Es gab einfach so viele Nachfragen, ob wir auch etwas Veganes im Angebot hätten“. Und da fiel ihm die Entscheidung zu seiner ungewöhnlichen Speisekartenerweiterung letzten Endes nicht mehr schwer. Dementsprechend waren es zunächst auch vor allem die ohnehin schon fleischlos lebenden Gäste, die sich für das neuartige Produkt entschieden, doch mittlerweile kommt der vegane Döner in einer sehr viel breiteren Konsumentenschicht gut an, wie Tekin erzählt: „Schüler kaufen ihn sehr gerne, aber auch ältere Leute wollen es ausprobieren.“

