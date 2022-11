Neusäß

06:30 Uhr

Eröffnung der Bäckerei Wolf in Neusäß ist auf der Zielgeraden

Plus Fehlendes Material für den Innenausbau der neuen Filiale in Neusäß hat der Bäckerei Wolf Probleme gemacht. Die Vorfreude auf die Eröffnung wird durch Sorgen getrübt.

Von Regine Kahl

Eine Filiale der Bäckerei Wolf wird in Neusäß in das neue Stadthaus auf dem ehemaligen Schuster-Areal ziehen. Der Ausbau des Geschäfts ist weit fortgeschritten, doch der Eröffnungstermin verschiebt sich bis ins nächste Jahr. Ein Start mitten im turbulenten Weihnachtsgeschäft sei nicht zu stemmen, erklärt Geschäftsführer Stefan Wolf. Generell ist der Firmenchef in diesen Zeiten bei Investitionen in den Filialen in der Region Augsburg zurückhaltend. Die hohen Energiekosten ließen ihm keine andere Wahl.

