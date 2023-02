Erst in die Eger-Ausstellung – und dann selbst zeichnen

Plus Der Bund Naturschutz hat eine Führung durch die Schau im Rathausfoyer organisiert. Spaziergänger können nun auch mit kleiner Anleitung selbst aktiv werden.

Die Natur kann Inspiration sein. Das war auch für den bekannten Neusässer Maler Wilhelm Eger so. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz hat sich jetzt zu einer besonderen Führung durch die Ausstellung "Mitten im schönen Winter“ mit Werken des Malers im Rathausfoyer Neusäß getroffen. Die Ausstellung erinnert an die Werke des Neusässer Künstlers, der sich im Lauf seines Schaffens besonders intensiv mit seiner eigenen Heimat befasste.