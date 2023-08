Erster Tag in der Mosterei in Neusäß

In der Mosterei in Neusäß geht es am Samstag los. Es werden auch Trauben zu Saft verarbeitet.

Saisonstart in der Mosterei in Neusäß: Am Samstag, 26. August, wird in der Neusässer Mosterei wieder Saft aus angeliefertem Obst gepresst. Die Säcke, Kisten oder Behälter mit den verschiedenen Obstsorten sollten 25 Kilogramm nicht überschreiten. Die Anlieferung erfolgt an diesem und den kommenden Samstagen zwischen 8 und 10 Uhr, gearbeitet wird, bis das komplette angelieferte Obst zu Saft gepresst ist. Verarbeitet werden neben Äpfeln und Birnen auch Trauben und auf Anfrage andere Obstsorten.

Die Trauben müssten bereits am Freitag um 16 Uhr angeliefert werden, um sie von den Stelen zu trennen und für die Presse vorzubereiten. Ausgepresst werden die Trauben am Ende des jeweiligen Arbeitstags, um eine Vermischung mit anderen Obstsorten zu vermeiden. Pasteurisiert und abgefüllt wird in der Obstpresse in Neusäß nicht. Die Kunden müssen entsprechende Gefäße für den Safttransport mitbringen.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.gbvwestheim.de oder telefonisch über den Vorstand, Hannes Grönninger, 0152/09950013. Die Mosterei in Neusäß befindet sich in der Straße Am Eichenwald 7c, nahe der Wertstoffsammelstelle. (AZ)

