Neusäß

vor 32 Min.

Etiketten hängen einem Ladendieb in Neusäß aus dem Hosenbein

Auf frischer Tat ist ein Ladendieb am Dienstag in Neusäß erwischt worden.

Artikel anhören Shape

Ein 41-Jähriger versucht in Neusäß diverse Kleidungsstücke an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Eine aufmerksame Angestellte bemerkt dann aber verräterische Etiketten am Hosenbein.

Auf frischer Tat ist ein Ladendieb am Dienstag in Neusäß erwischt worden. Die Angestellte hatte gegen 12.45 Uhr einen Mann in dem Geschäft an der Lohwaldstraße bemerkt, dem Etiketten aus einem Hosenbein hingen. Hinter der Kasse wurde der verdächtige Kunde daraufhin vom Personal angesprochen. Daraufhin zog der 41-Jährige drei T-Shirts hervor, die er der Angestellten übergab. Der Täter, der insgesamt Ware im Wert von rund 150 Euro entwenden wollte, wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. (thia)

Themen folgen