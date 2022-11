Zu schnell unterwegs: Fahranfänger zerlegt auf der A8 einen Ferrari

Und die immer gleiche Frage: Wie hätte ein Tempolimit diesen Unfall verhindern können?



Ich kann in diesem Artikel nur lesen das der Ferrari beschleunigte und von der Spur abgekommen ist, nicht das er schneller wie 130km/h war. 500PS mit Heckantrieb reichen um mit 80km/h von der Fahrbahn zu fliegen.



Aber Sie, sicherlich KFZ-Gutachter in 3 Generation können Anhand des Artikel inkl. Symbolbild die genauen Umstände analysieren. Montag - Donnerstag KFZ-Gutachter, Freitag -Sonntag dann Profi Schiedsrichter vor dem Fernseher.



Zu Ihrer Aussage: "Das könnte vielen unschuldigen das Leben retten." Irgendwelche Belege?



"Die meisten Unfälle mit Personenschaden hat die Polizei 2021 in Ortschaften registriert (68,3 Prozent). Jedoch wurde lediglich knapp ein Drittel der Getöteten (29,1 Prozent) hier verzeichnet. Die mit Abstand meisten Verkehrsteilnehmenden kamen auf Außerortsstraßen (ohne Autobahnen) ums Leben – 58,5 Prozent der Verkehrstoten. Dabei ereignete sich auf Außerortsstraßen etwa jeder vierte Unfall mit Personenschaden (25,3 Prozent). Auf Autobahnen registrierte die Polizei 6,3 Prozent aller Unfälle mit Personenschaden – und 12,4 Prozent aller Getöteten."



https://www.runtervomgas.de/ratgeber-und-service/unfallursachen/die-haeufigsten-unfallursachen/



Passt wohl nicht in Ihr "Weltbild" das auf Landstraßen ~59% der Menschen im Straßenverkehr sterben und im innerstädtischen Bereich ~29%, beides Bereiche in denen es ein Tempolimit gibt!



Bei einem kleinen kleinen Teil stimme ich Ihnen aber zu "Bordcomputer auf diese Geschwindigkeit begrenzt. Neuwägen dürfen mit deutscher Zulassung dann auch nicht schneller fahren".



Allerdings nicht bezüglich eines Tempolimits, sondern einen Begrenzer sobald die Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird, hier gilt dann Tempo 50. ( Paragraf 3 Abs. 1 Satz 3 StVO & Paragraf 17 Abs. 3 StVO )

