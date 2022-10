Fahrer eines Fiat beschädigt parkendes Auto

Laut Polizei hat ein Unbekannter am Donnerstag in Neusäß einen parkenden Wagen angefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht nach einem Unfall in Neusäß nach Zeugenhinweisen. Sie berichtet, dass der Fahrer eines weißen Fiat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Georg-Odemer-Straße rückwärts ausparkte. Eine Zeugin beobachtete, dass der Fiat dabei gegen die Front eines geparkten Autos stieß. Ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, soll der Fahrer des Fiat anschließend davongefahren sein. Es ist nur ein Teil des Kennzeichens bekannt. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (AZ)