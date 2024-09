Fahrerflucht nach Beschädigung auf Parkplatz

Ein Mann stellte sein Auto am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Daimlerstraße in Neusäß ab. Als er gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte er laut Polizei einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher oder die Verursacherin war geflüchtete und hinterließ einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Gersthofen nimmt Hinweise zum Unfall telefonisch unter 0821 3231810 entgegen. (diba)