Fahrfehler auf der B300 löst schweren Unfall bei Neusäß aus

Eine 71-Jährige fährt auf der B300 von Diedorf in Richtung Augsburg. Beim Spurwechsel touchiert sie ein anderes Fahrzeug, das in den Gegenverkehr schleudert.

Einen schweren Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem erheblich Sachschaden hat es am Mittwoch in Neusäß gegeben. Ursache war, das eine 71-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf der B300 von Diedorf in Richtung Augsburg ein anderes Fahrzeug übersehen hatte.

Schwerer Unfall auf B300: Zwei Fahrer werden verletzt

Die Seniorin wollte laut Polizei vor der Abzweigung nach Westheim vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei touchierte sie das Auto eines 42-Jährigen, sodass sich dieses um 180 Grad drehte und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort prallte eine 40-jährige Autofahrerin, die auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Diedorf unterwegs war, ins Heck der 71-Jährigen. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die Seniorin und der 42-Jährige leicht. Der Gesamtschaden beträgt rund 40.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (thia)