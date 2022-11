Fahrgast greift Busfahrerin in Neusäß an

Ein renitenter Fahrgast geht in einem Linienbus in Neusäß auf die Busfahrerin los. Der Mann kassiert mehrere Anzeigen.

Ein Fahrgast ist in einem Linienbus in Neusäß auf die Busfahrerin losgegangen, berichtet die Polizei. Demnach soll der Mann am Samstag zunächst mit einem Kontrolleur in Streit geraten sein, weil er nicht genügend Streifen auf seiner Fahrkarte entwertete. Die Busfahrerin wollte den Streit schlichten, wurde dann aber selbst zum Opfer. Der Fahrgast soll sie am Oberarm verletzt und beleidigt haben. Deshalb kassierte der uneinsichtige Passagier Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung, teilt die Polizei mit. (kinp)