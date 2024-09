Familie mit fünf Generationen feiert in Neusäß ein Fest

Die Kaffeetafel im Café des Notburgaheims im Neusässer Stadtteil Westheim ist liebevoll gedeckt und zeugt von einem besonderen Ereignis an diesem Sonntagnachmittag. Es handelt sich um ein Fünf-Generationen-Treffen. Das gibt es wahrlich nicht alle Tage, denn solche Familienstrukturen sind ungewöhnlich. Eine solche besondere Familiengeschichte kann aber Katharina Schmerold aufweisen, die seit einigen Jahren im Notburgaheim in Westheim lebt.

Erst vor zwei Monaten kam nach den Ur-Ur-Enkeln Ben und Luca mit der kleinen Marlene bereits ihr drittes Ur-Ur-Enkelkind zur Welt. Dank ihnen konnte die Seniorin zusammen mit ihrer Familie das ganz besondere Kapitel einer Fünf-Generationen-Familie aufschlagen. Umringt von ihren Töchtern Heidi und Sieglinde, ihren Enkelkindern Iris und Robby, den Urenkelinnen Michelle, Isabella und Amalia, den Zwillings-Urenkeln Patrick und Sascha sowie den Ur-Ur-Enkeln Ben, Luca und Marlene genießt „Stammmutter“ Katharina Schmerold stets der Mittelpunkt einer großen Familie zu sein.

Eine große Familie zu versammeln ist schwierig

Bereits im August sollte das große Familientreffen stattfinden, erklärte Tochter Heidi Heßdörfer. Mit jedem weiteren Familienmitglied werde es aber immer schwieriger, alle zu einem gemeinsamen Zeitpunkt zusammenzubekommen. „Ganz sicher treffen wir uns meist alle, wenn das nächste Kind angekommen ist“, lacht sie. Der familiäre Zusammenhalt wird in der Fünf-Generationen-Sippschaft großgeschrieben.

Icon Vergrößern Katharina Schmerold mit ihrem jüngsten Ur-Ur-Enkelkind. Fünf Generationen ihrer Familie trafen sich jetzt in Neusäß. Foto: Robert Heßdörfer Icon Schließen Schließen Katharina Schmerold mit ihrem jüngsten Ur-Ur-Enkelkind. Fünf Generationen ihrer Familie trafen sich jetzt in Neusäß. Foto: Robert Heßdörfer

Katharina Schmerold, die die Werte für Zusammenhalt und Familie weitergegeben hat, ist stolz auf ihre Familie, deren Mitglieder alle im Raum Augsburg und Aichach leben und somit weitgehend in ihrer Nähe. Klar ist für alle, dass dieses gemütliche Beisammensein von allen genossen wird. Sie hoffen, dass noch viele dieser Treffen rund um das Familienoberhaupt, um Mutter, Oma, Uroma und Ur-Ur-Oma Katharina Schmerold, stattfinden werden.

Nach einem Gehirntumor vor sechs Jahren konnte die Seniorin nicht mehr alleine leben. Im Notburgaheim erholte sich die Seniorin aber zusehends, fühlt sich bestens aufgehoben und hat viel wieder an Lebensqualität gewonnen, freut sich ihre Familie. Trotz ihres hohen Alters ist sie nach wie vor rege am Tagesgeschehen interessiert und hat immer noch vor allem für Sport ein besonderes Faible. Gerne löst sie Kreuzworträtsel.

Das alles ist aber nicht zu vergleichen mit der großen Freude über die Begegnungen mit ihren Familienmitgliedern und nicht zuletzt das Anwachsen des „Clans“. „Was mir in meinem Leben alles passiert ist, ist wunderschön. Mehr kann man sich doch nicht wünschen“, freut sie sich nun insbesondere über ihr jüngstes Ur-Ur-Enkelchen Marlene. Stolze Ur-Ur-Oma zu sein ist etwas, das nur wenige Frauen von sich behaupten können. Dass Familien aus fünf Generationen bestehen, ist selten. „Möglich war es letztlich nur dadurch, dass alle in der Familie ihre Kinder in ganz jungen Jahren bekommen haben“, erklärte Tochter Heidi lachend.