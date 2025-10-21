Familien erforschen das Gebüsch

Im Rahmen des BayernTourNatur-Programms veranstaltet der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg am Samstag, 1. November, von 13.30 bis 16.00 Uhr eine kostenlose naturkundliche Führung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Jetzt, vor Beginn des Winters, finden Vögel, Maus und Igel in den Hecken Unterschlupf, fressen Beeren und Früchte der Wildsträucher oder legen Verstecke mit Nahrungsvorräten an. Unter der Leitung von Harald Harazim finden neugierige Naturforscher heraus, was so alles „im Busch“ steckt. Treffpunkt ist am Schloss Hainhofen, Ottmarshauser Straße in Neusäß. Weitere Infomationen gibt es unter www.lpv-landkreis-augsburg.de. Die Anmeldung erfolgt unter LPV@LRA-a.bayern.de. Anmeldeschluss ist Dienstag, 28. Oktober.

