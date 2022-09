"Farbgeflüster" von Conny Kagerer im Rathaus Neusäß zu sehen

Mit der neuen Kunstausstellung im Rathaus Neusäß bietet die Künstlerin Conny Kagerer mit meist großformatigen Bildern einen Energieschub für den Betrachter.

Farben haben eine besondere Wirkung auf unsere Psyche, sie heben unsere Stimmung, geben uns Energie und Lebensfreude. Mit der neuen Kunstausstellung im Rathaus Neusäß bietet die Künstlerin Conny Kagerer mit ihren Bildern, Mischtechniken auf Leinwand, Collagen und Tuschzeichnungen, welche alle weitgehend innerhalb der letzten zwei Jahre entstanden sind, den Besuchern genau diese Gefühle. "Die Vielfältigkeit der meist abstrakten und informellen Arbeiten spiegeln den Malansatz der Künstlerin wider", erklärte Vernissage-Rednerin Sylvia Jäkel. So beginnt der kreative Entstehungsprozess eines Bildes nicht mit einem konkreten Plan, sondern vielmehr mit einer Inspiration. Mit ganzem Körpereinsatz, schwungvollem Pinselduktus und ausschweifenden Bewegungen, dann wieder gefühlvoll und sanft, arbeite sie, so Jäkel, teilweise gar an mehreren Leinwänden gleichzeitig.

Sie sei ein durch und durch positiver Mensch, der trotz Widrigkeiten immer wieder in allem das Gute sehe, erklärt die Malerin. "Kunst schaffen bedeutet für mich Lebensfreude pur, ein Abtauchen aus dem Alltag und vor allem Entspannung. Aus Eindrücken und Erlebnissen, die sich tief im Gedächtnis verankert haben, entstehen Bilder, entstehen Kunstwerke", so die Künstlerin. Von ihrem positiven Lebensgefühl, das sie mit ihren Werken eins zu eins an den Betrachter weitergeben möchte, zeugen Bilder wie "Lust auf Rosa", "Bis die Wolken wieder Lila" oder "Lust auf Grün". Obwohl sie die Farbe Blau durchaus schätze, greife sie beim Malen allerdings nur selten dazu. "Mal mischen sich zwar ein Hellblau oder Türkis in die Bilder", erklärt sie.

Bei der Künstlerin, die lange in der Textilindustrie tätig war, vereinigen sich auf vielen ihrer Werke ihre Leidenschaft für das Malen wie für das Nähen. So näht sie gerne verschiedene Leinwände zusammen oder arbeitet Nähte in ihre Arbeiten ähnlich verschiedener Linien ein, um besondere Akzente zu setzen. In ihrem Bild "Duft von Zuckerwatte" verwendete sie gar bedruckten Leinenstoff, der eigentlich für Bekleidung gedacht war.

Kleine Tuschezeichnungen in den Vitrinen

Durchaus mehr als einen Blick wert sind auch die kleinen, gerahmten Original-Kunstwerke "Überraschungsschachteln" und kleine Tuschezeichnungen unter dem Motto "Weltenbummler" in den Vitrinen. Künstlerisch sei sie schon immer tätig gewesen, erklärt Kagerer, als sie aber, nicht zuletzt durch Corona mehr Zeit hatte, wurde ihr klar, dass sie nun die Gelegenheit hatte, ihre Malerei zu vertiefen, und dies wollte sie auch wahrnehmen. Bei einer Recherche stieß sie auf die Freie Kunstakademie Augsburg, wo sie inzwischen Kurse besucht und ein berufsbegleitendes Studium begann.

