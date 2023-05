Farbwelten werden bei einer Ausstellung im Rathaus zur künstlerischen Mahnung

"Farbe bekennen" – Gabriele Gruss-Sangl und Edyta Deniz-Deluga stellen im Rathaus Neusäß aus. Beiden geht es um Mensch und Natur und seine zwiespältige Beziehung.

"Farbe bekennen", so der Titel der Ausstellung, die die beiden Künstlerinnen Gabriele Gruss-Sangl und Edyta Deniz-Deluga, derzeit im Rathaus Neusäß zeigen. "Farbe bekennen" die beiden nicht nur hinsichtlich der Farbintensität ihrer Bilder, sondern vor allem auch, indem sie sich mit ihren Bildern offenbaren und zur ambivalenten Beziehung zwischen Mensch und Natur positionieren. Sie verschaffen den Betrachtern eine Brücke zwischen Mensch, Natur und Kunst. Die Künstlerinnen bekennen sich klar zur kräftigen Farbe und nehmen die Besucher der Ausstellung mit in die Vitalität einer Welt, farbenfroh und sinnesfreudig wie das Licht im Frühjahr oder den glühenden Farben des Herbstes.

"Smile 1.1" von Edyta Deniz-Deluga ist eines der Bilder, die in der aktuellen Ausstellung "Farbe bekennen" im Rathaus in Neusäß zu sehen sind. Foto: Andreas Lode

Der Mensch ist Teil der Natur, die Sehnsucht und Glücksgefühle weckt, er ist aber auch ihr Gegenspieler und Zerstörer. Bildertitel wie "Waldboden oder Gletscherschutz" mahnen Respekt und Verantwortung an. "Die Betrachtenden lassen sich darauf ein, sollen sich darauf einlassen 'müssen'", sagt Gabriele Gruss-Sangl, die sich mit einer Auswahl an Gemälden, Drucken und kleineren Papierarbeiten präsentiert. In Vernissage-Redner Professor Christoph Lindenmeyer weckten ihre Kunstwerke Assoziationen an die bleischweren Werke von Anselm Kiefer. Anders als bei Kiefer entdeckte er hier aber über die Andeutungen von Nebelschwaden kleine Lichter der Hoffnung, blitzende Leuchtpunkte in der Dunkelheit.

Ausstellung in Neusäß: Gruss-Dangl zeigt Grunderfahrungen wie Angst, Liebe und Verfall

Mit ihren Bildern schafft Gruss-Dangl ungewohnte Zugänge, ermöglicht individuelle Assoziationen. Ihre Arbeit gründet sich auf "Sedimente", gespeist von Grunderfahrungen, Freude, Hoffnung und Einsamkeit, Klima, Krieg, Ausbeutung der Natur, Angst, Liebe oder Verfall. Ihre Bilder entwickeln sich fortwährend von "innen", werden nicht aus Einzelteilen zusammengesetzt. "Nicht das Objekt, dessen Wahrnehmung führt zur Form, das Temperament des Arbeitenden, seine Gestimmtheit. Nicht 'Landschaft', aber die Idee einer Landschaft, in der versucht wird auszuloten, was dahintersteht, durchzudringen zu dem, was dahinterstehen kann“", erklärt Professor Lindenmeyer.

In der Ausstellung im Neusässer Rathaus, "Farbe bekennen" ist auch das Bild "Pilger" von Gabriele Gruss-Sangl zu sehen. Foto: Andreas Lode

Eines der Kunstwerke zwischen Abgrund und Höhenflug ist ein Bild ohne Titel. "Zottel" heißt es trotzdem. "Es steht für Kraft und Sanftmut gleichermaßen, aber auch für Ungeduld, Unverständnis und brachiale Gewalt. Zottel, das sind wir", erklärt die Künstlerin. Ganz anders dagegen die Bilder von Edyta Deniz-Deluga, obwohl die beiden Künstlerinnen in ihren Werken um ein gemeinsames Thema kreisen. In Mischtechnik auf Leinwand zeigt sie Menschen, Porträts, Bewegungssituationen, grell, bunt. Farbe ist Programm. Ihre Bilder zeigen ein breites Spektrum an Farben und Facetten. Gesichter zwischen dem Heiligen und dem Profanen. "Eine Heilige, ein Hund, Schnappschüsse wie von einem Stroboskop zerlegt", so Lindenmeyer.

Verstörend: Kinder mit Gasmasken

Drei Kinder mit Gasmasken. Titel: "Dem Himmel so nah" oder der Herbst vor dem "Maiskolben" jenseits der Bahngleise in Augsburg beeindrucken. "Natur und Kunst, das ist in ihrer wechselseitigen Beziehung das Wissen über die Existenzgefährdung des Lebens, der Natur, allem Menschlichen", macht Professor Lindenmeyer deutlich. Es gilt sich hier Schritt für Schritt anzunähern und das Kennenlernen der Kunstwerke zu entschleunigen. Den Besuchern der Ausstellung bietet sich zu den Öffnungszeiten im Rathaus Neusäß noch bis zum 22. Juni die Gelegenheit, die Kunstwerke der beiden Künstlerinnen für sich zu entdecken. "Nehmen Sie sich Zeit, um genau hinzusehen. Jeder wird sie anders verstehen und entziffern – und das ist gut so", gab der Vernissage-Redner allen Interessierten mit auf den Weg.

Eine Führung durch die Ausstellung mit den beiden Künstlerinnen findet am Mittwoch, 10. Mai, von 17 bis 18 Uhr statt.