Fastenandachten in St. Raphael Steppach

Die Fastenzeit lädt uns ein, den eigenen Glauben zu stärken. Die eigene Beziehung zu Jesus zu vertiefen, indem wir sein Leben betrachten, uns mit anderen Menschen solidarisch fühlen, indem wir für sie beten. In St. Raphael in Steppach findet am Donnerstag, 20. März, um 17 Uhr eine Andacht statt unter dem Motto „Aus der Tiefe rufe ich“. Eine Kreuzwegandacht findet am Donnerstag, 3. April, um 17 Uhr statt.

