Fernwärme für Neusäß: Der Ausbau könnte bereits im nächsten Jahr starten

Plus Neusäß freut sich auf eine neue Form der Energieversorgung: Die Stadtwerke Augsburg werden bereits im kommenden Jahr mit dem Ausbau der Fernwärme beginnen.

Eine gute Nachricht vor Weihnachten können Bürgermeister Richard Greiner und Verwaltungschef Simon Huber den Neusässern überbringen: Die Stadtwerke Augsburg (swa) werden bereits in wenigen Monaten mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes im Stadtgebiet beginnen und dann weitere Areale nach und nach anschließen. Sogar das Erlebnisbad Titania, das den größten Energiebedarf in Neusäß hat, könnte eventuell mit Fernwärme versorgt werden.