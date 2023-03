Neusäß

vor 53 Min.

Fernwärme: Jetzt baggern die Stadtwerke in Neusäß etliche Straßen auf

In Neusäß haben die Bauarbeiten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen begonnen. In den kommenden Monaten wird es immer wieder zu Sperrungen und Behinderungen kommen.

Plus Vor wenigen Wochen haben in Neusäß die Bauarbeiten für die Verlegung der Fernwärmeleitungen begonnen. Wie die Stadtwerke die Behinderungen möglichst gering halten wollen.

Von Angela David Artikel anhören Shape

"Überall reißen sie alles auf" – solche Äußerungen hört man derzeit in Neusäß. Und tatsächlich sind die Arbeiten der Stadtwerke Augsburg (SWA) besonders an der Hauptverkehrsachse, der Hauptstraße, nicht zu übersehen. Denn Teile von Neusäß erhalten eine Fernwärmeversorgung. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses erläuterte Herbert Schaller, Geschäftsbereichsleiter bei der SWA Netze GmbH und verantwortlich für Planung und Bau der Leitungen, die geplanten Maßnahmen und den Zeitplan.

