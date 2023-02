Neusäß

11:30 Uhr

Fernwärme und Verkehrsberuhigung: Die Neusässer Fliederstraße wird umgebaut

In der Fliederstraße in Neusäß sind neue Wohnhäuser entstanden. Nun sollen Fernwärmeleitungen verlegt werden. Außerdem wird der Straßenzug zum verkehrsberuhigten Bereich umgebaut.

Plus Lange wurde über die Umgestaltung der Fliederstraße in Alt-Neusäß diskutiert. Jetzt beginnt der Umbau.

Viele Male war der passende Ausbau der Fliederstraße in Alt-Neusäß Thema in den entsprechenden Gremien der Stadt Neusäß. Es ging um den passenden Ausbau der Straße, der sowohl den bisherigen als auch den Anliegerinnen und Anliegern in den neuen Wohnhäusern auf dem Schuster-Areal gerecht werden sollte. Nun beginnt in der nächsten Woche der verkehrsberuhigte Ausbau der Fliederstraße. Zudem werden die Leitungen für die Versorgung mit Fernwärme verlegt. Wie berichtet, wollen die Stadtwerke Augsburg weitere Neusässer Straßenzüge mit der aktuell günstigen Möglichkeit des Heizens versorgen.

