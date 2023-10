Neusäß

26.10.2023

Fernwärme wird in Zukunft für immer mehr Neusässer verfügbar

In Neusäß soll bis 2030 am Fernwärmenetz gebaut werden.

Plus In den Jahren bis 2030 sollen in der Ortsmitte überall Leitungen verlegt werden. Bis dahin müssen Einschränkungen durch Baustellen in Kauf genommen werden.

Die Stadt Neusäß sieht sich als Vorreiter bezüglich Fernwärme im Landkreis Augsburg. Das hat Bürgermeister Richard Greiner auf der Bürgerversammlung in dieser Woche im Stadtteil Alt-Neusäß deutlich gemacht. Schon ab dem Jahr 2018, lange vor dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise oder gar dem Heizungsgesetz, sei die erste Fernwärmeleitung von der Uniklinik in Richtung Beethovenpark verlegt worden. In den nächsten Jahren soll der gesamte Zentrumsbereich erschlossen werden. Doch vor der Nutzung der Fernwärme steht zunächst eines: „Mega-Baustellen“ in Neusäß, wie sie der Bürgermeister nannte.

Und die beschäftigen die Bürgerinnen und Bürger. Manche würden sich im Rathaus lautstark über die Einschränkungen beschweren. Grund genug, die Bürgerversammlung zu besuchen, war es wohl nicht: Gerade einmal zehn Bürgerinnen und Bürger hatten den Weg ins TSV-Sportheim gefunden, auch schriftlich waren nur zwei Anträge eingereicht worden. Dabei hat das Thema Fernwärme Potenzial, ist Bürgermeister Greiner überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

