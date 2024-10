Fernwärmeausbau in Neusäß sorgt ab nächster Woche für Verkehrsbehinderungen

In der Stadtmitte von Neusäß wird der Fernwärmeausbau ab der kommenden Woche für Behinderungen im Verkehr sorgen. Wie das Landratsamt mitteilt, wird an der Kreuzung Haupt-, Daimler- und Ortliebstraße, früher auch Zimmerly-Kreuzung genannt, zwischen Montag, 21. Oktober, und Freitag, 15. November, mit „erheblichen Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen“ zu rechnen sein. Während der Baumaßnahme ist es laut Landratsamt nicht möglich, in die Daimlerstraße einzufahren. Eine Ausfahrt ist jedoch jederzeit möglich.

In den kommenden Jahren erweitern die Stadtwerke Augsburg (swa) ihr Fernwärmenetz in Neusäß. In den vergangenen Monaten gab es deshalb bereits einige Baustellen, auch an für den Verkehr kritischen Punkten wie der Kreuzung Haupt- und Bürgermeister-Kaifer-Straße, Landrat-Dr.-Frey- oder Remboldstraße. Der jetzige Bauabschnitt war ursprünglich für die verkehrsärmere Zeit der Sommerferien vorgesehen. Die Maßnahme wurde dann jedoch kurzfristig abgesagt. Nach einer Umplanung der Baustelle kam die baurechtliche Genehmigung nicht mehr rechzeitig, so eine Sprecherin der swa damals.

Gesamtprojekt bleibt trotz der Verschiebung im Zeitplan

Auf das Gesamtprojekt des Ausbaus soll die Umplanung jedoch eine Auswirkung haben, so die Sprecherin jetzt. „Die Baustelle hat mehrere Abschnitte und Straßenzüge, die zu verschiedenen Zeitpunkten gebaut werden. Wir hatten in diesem Jahr Verzögerungen bei der Hauptstraßenquerung und aktuell im Bereich Wäckerlestraße“, die zur Eisenbahnsiedlung der Stadt Augsburg im Bereich Alt-Neusäß gehört. „Diese Verzögerungen haben keinerlei Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan“, so die Sprecherin weiter.

Allerdings wird die Baustelle in den kommenden gut drei Wochen den Zeitplan vieler Verkehrsteilnehmer durcheinanderbringen. Eine Umleitung ist über die Haupt- und Lohwaldstraße eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Die Siemensstraße kann über die betroffene Kreuzung an der Hauptstraße ebenfalls nicht angefahren werden. Die Zufahrt zum Schulzentrum bleibt hingegen weiterhin möglich. Der AVV teilt mit, dass wegen der Baustelle die Haltestellen „Neusäß, Am Eichenwald“, „Neusäß, Schmutterpark“ und „Neusäß, Schulzentrum“ der Linie 512 in Fahrtrichtung Gersthofen im betreffenden Zeitraum nicht angefahren werden und ersatzlos entfallen.

Arbeiten an der Fernwärme gehen auch über den Winter weiter

Neben der Baustelle an der Hauptstraßenkreuzung gehen die Fernwärme-Arbeiten auch an anderer Stelle in Neusäß weiter. Zusätzlich werden in der Remboldstraße noch Restarbeiten an Schachtdeckeln vorgenommen. Auch in der Siemensstraße stehen noch Restarbeiten an. „Zudem soll die Wäckerlestraße in Augsburg noch möglichst in diesem Jahr umgesetzt werden“, hofft die Sprecherin der swa. In der Fuggerstraße und der Bürgermeister-Kaifer-Straße werden bereits Suchschlitze geplant, um die spätere Trassenverlegung in die vorhandenen Sparten zu kennen, ergänzt die Stadt Neusäß. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten entsprechend in der Ortlieb-, Fugger- und Bürgermeister-Kaifer-Straße weitergehen.

Eine Winterpause ist beim Ausbau der Fernwärme übrigens nicht geplant. „Allerdings sind die Baubedingungen (Temperaturen und Witterung) im Winter unsicher, sodass diese gegebenenfalls zu Unterbrechungen führen können. Erfahrungsgemäß ist die schlechteste Jahreszeit zum Bauen in den Monaten Januar und Februar“, so die Sprecherin der swa.

Steppach steht nicht auf dem Plan des Ausbaus

In den kommenden Jahren wird die swa weite Teile von Alt-Neusäß mit Fernwärme versorgen können. Für Bürgermeister Richard Greiner ist das ein Beitrag zur Heizwende. Die Nachfrage nach Fernwärme ist in Neusäß, so teilt die swa mit, im zu erwartenden Rahmen. „Einige Kundinnen und Kunden haben sich bereits an die Fernwärmeleitung im Zuge der Bauarbeiten anbinden lassen“, so die Sprecherin. Heizungswechsel sei jedoch immer ein individuelles Thema. „Wir gehen davon aus, dass in Zukunft mehr Eigentümer und Eigentümerinnen die Fernwärme nutzen werden und sukzessiv die Nachfrage steigt.“ Profitieren werden in Kürze übrigens keine weiteren Neusässer Stadtteile. Auf der Bürgerversammlung in Steppach sagte der Bürgermeister in dieser Woche, ein Ausbau etwa im großstadtnahen Steppach sei von den swa derzeit nicht geplant – aus Gründen der allgemein schlechten wirtschaftlichen Lage.