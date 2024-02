Fernwärmebaustelle wandert in die Siemensstraße

Nach Haupt- und Remboldstraße sowie Alpenviertel soll das Neusäßer Gewerbegebiet an die Fernwärme angeschlossen werden. Das bedeutet weitere Verkehrsbehinderungen.

Der Ausbau der Fernwärmeleitungen in Neusäß geht in eine neue Phase. In der kommenden Woche starten die Tiefbauarbeiten an der Daimlerstraße, bereits jetzt laufen vorbereitende Arbeiten, die in den nächsten Monaten zu weiteren, zeitweisen Einschränkungen im Straßenverkehr der Stadt führen werden. Seit Februar 2023 erweitern die Stadtwerke Augsburg (swa) Zug um Zug ihr Fernwärmenetz auch in Neusäß. Für die Stadt ist das ein Beitrag zum Zukunftsthema Wärmewende. So geht es weiter.

Mit dem Ausbau der Fernwärmeleitung wird im Frühjahr auf Höhe der Siemensstraße 2a begonnen, die Bauarbeiten sollen bereits ab Montag, 4. März, beginnen. Danach wandert die Baustelle sukzessiv in Richtung Westen bis zur Lohwaldstraße. Die Vollsperrung der Siemensstraße erfolgt abschnittsweise. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli. Gemeinsam mit der swa arbeitet die Stadt Neusäß daran, einen großen Teil von Alt-Neusäß mit Fernwärme zu versorgen.

Fernwärme in Neusäß: Bauzeiten sind witterungsabhängig

Die genauen Bauzeiten hängen stark von der jeweiligen Witterung ab, der Bauzeitenplan wird dann angepasst und auf der Homepage der Stadt Neusäß unter www.neusaess.de/baustellen veröffentlicht. Im Zuge der Baustellen müssen sich Anlieger auf wechselnde Straßensperrungen, Umleitungen und reduzierten Parkraum einstellen. Das sind Anwohner und Verkehrsteilnehmerinnen auch an anderer Stelle in Neusäß bereits gewohnt. Gegenwärtig ist weiterhin die Unterführung an der Landrat-Dr.-Frey-Straße gesperrt, zeitweise gab es im vergangenen Jahr schon Sperrungen an der Haupt- und an der Remboldstraße.