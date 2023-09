Neusäß

vor 32 Min.

Festwirt und Bürgermeister freuen sich übers Volksfest in Neusäß

Plus Innerhalb weniger Wochen sind Festwirt und Schausteller für das Volksfest in Neusäß engagiert worden. Das neue Konzept hatte besondere Höhepunkte. So geht es 2024 weiter.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Wenn es um eine Bilanz zum Volksfest Neusäß geht, das in diesem Jahr zum ersten Mal Kurt Paiser aus Scherstetten zum Festwirt hatte, dann sprechen die einen von Fakten: „Das Wetter war schön, das Fest war gut“, sagt Kurt Paiser. Die anderen verlassen sich zunächst einmal auf ihr Gefühl, bis die endgültigen Zahlen vorliegen. „Das Fest ist gut gelaufen und wurde gut angenommen“, sagt Bürgermeister Richard Greiner. Fakt oder Gefühl: Die Einschätzung nach zehn Tagen Volksfest in Neusäß ist dieselbe. Für die Kürze der Zeit, in der das Volksfest 2023 vorbereitet wurde, war es ein guter Erfolg. So soll es nun weitergehen.

Noch mitten im Sommer stand das Volksfest in Neusäß, das traditionell ab Mitte September zehn Tage lang stattfindet, auf der Kippe, nachdem die langjährige Festwirtsfamilie gekündigt hatte. Erst wenige Wochen vor dem Start fand sich mit der Festwirtsfamilie Kurt Paiser dann jedoch ein neuer Gastgeber für das Zelt. Am Sonntag ist das Volksfest inzwischen nach zehn Tagen Betrieb auf dem Rummel mit davon acht Tagen Bierzelt zu Ende gegangen. „Ich denke, den Besuchern hat es gefallen“, so die erste Einschätzung von Kurt Paiser. Das neue Konzept mit dem Gottesdienst im Festzelt am ersten Wochenende, der Seniorennachmittag mit mehr als 2000 Gästen und vor allem die richtige Musikauswahl, das seien die Höhepunkte des Fests gewesen, so Paiser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen