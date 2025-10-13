Icon Menü
Neusäß: Feuerwehr in Neusäß erhält 5000 Euro aus Gewinnsparen

Neusäß

Feuerwehr in Neusäß erhält 5000 Euro aus Gewinnsparen

Mit fünf Euro im Monat ist man beim VR-Gewinnsparen dabei. Ein Teil wandert aufs Konto, der andere in den Jackpot und in soziale und gemeinnützige Projekte.
    • |
    • |
    • |
    Bei der Spendenübergabe dabei (von links): Der Jugendwart der FFW Neusäß, Sebastian Zillner, mit VR-Vorstand Markus Eichenseer, VR-Vertriebsleiter Daniel Schickor und dem Vorsitzenden der FFW Neusäß, Jörg Roehring. Foto: Joachim Busch

    Das ganz große Los hat vor kurzem ein Kunde beim VR-Gewinnsparen gezogen. Mit seinem Einsatz von fünf Euro im Monat hat sich für ihn ein Traum erfüllt. Er konnte ein nagelneues Mercedes-Cabriot mit nach Hause nehmen. Insgesamt kommen laut VR-Gewinnsparverein beim Gewinnsparen jedes Jahr 16 Millionen Euro zusammen. Wer beim Gewinnsparen mitmacht, unterstützt gleichzeitig soziale und gemeinnützige Projekte in der Region. Zuletzt hat davon die Freiwillige Feuerwehr Neusäß profitiert. Sie konnte sich über eine Spende in Höhe von 5000 Euro freuen. „Mit jedem Los bewirken wir gemeinsam Gutes“, betonte VR-Vertriebsleiter Daniel Schickor bei der Spendenübergabe. (AZ)

