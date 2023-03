Filmabend mit den "Unbeugsamen" zum Frauentag

Eigentlich ist der Filmabend zum Frauentag bei den Neusässer Grünen ein fester Termin. Doch dann gab es ein paar Jahre Pause. Jetzt fand er wieder statt.

Was Frauen in Spitzenpositionen der Politik in der Bonner Republik erlebt haben, das ist im Film "Die Unbeugsamen" erzählt. In Rückblenden und Interviews wird beeindruckend dokumentiert, wie sich Frauen im Parlament mutig Vorurteilen und Sexismus widersetzt haben. Diesen Film hatten die Neusässer Grünen zum Filmabend anlässlich des Weltfrauentags ausgesucht. Der Filmabend fand erstmals wieder seit vier Jahren statt.

„Wir feiern das, was von vielen Frauen vor uns erreicht wurde, und wir sind solidarisch mit den Frauen weltweit, die weiter für die Rechte der Frauen kämpfen“, so Anita Geiger, Ortssprecherin der Grünen in ihrer Begrüßung. Genannt wurden dabei unter anderem erschütternde und ungerechte Lebenswirklichkeiten im Iran oder in Afghanistan. Frauen würden immer noch von Bildung ausgeschlossen, unterdrückt, sexuell gedemütigt und ausgebeutet, so ein Tenor des Abends.

In der Politik im Landkreis sind Frauen nicht gerecht repräsentiert

Silvia Daßler, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Augsburg-Land, gab den Anwesenden einen Einblick in aktuelle Zahlen: “Im Kreistag liegt der Frauenanteil bei knapp 33 Prozent und dazu trägt die Grünen-Fraktion mit acht Frauen von zwölf Fraktionsmitgliedern einen ordentlichen Anteil bei. So sind bei der CSU von 30 Fraktionsmitgliedern gerade einmal acht Frauen, bei der SPD zwei von fünf, bei den Freien Wählern drei von acht. Um das zu ändern, braucht es auch bessere Rahmenbedingungen, wie etwa effizientere Arbeitsweisen, familienfreundliche Sitzungszeiten und verlässliche Kinderbetreuung.“ (AZ)