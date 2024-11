Filmvorführung mit Musik der Mehlprimeln

Die SPD und die AWO Neusäß veranstalteten eine Filmvorführung mit Musik in der Stadthalle Neusäß. Die Mehlprimeln waren nach Jahren wieder zu Gast und spielten im voll besetzten Foyer. Josef Pröll zeigte den Kurzfilm „Die Kreidefresser“. Er ist der Sohn der Widerstandskämpferin Anna Pröll. In seinem Film und in der anschließenden lebhaften Diskussion ging es ihm um die Gefährdung der Demokratie von rechts und darum, wie man die Demokratie schützen kannn. Viel Applaus erhielten die Mehlprimeln mit Reiner und Flavia Panitz aus Kaisheim.

