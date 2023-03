Finanzielle Zukunft der Stadt Neusäß sieht wieder rosiger aus als gedacht

Plus Neusäß darf zuversichtlicher in die Zukunft schauen: Dank Mehreinnahmen und vorsichtigem Haushalten bleiben die Rücklagen unangetastet. Das Geldpolster wird sogar noch dicker.

Satte Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, etliche verschobene Projekte und ein nicht getätigter Grundstückskauf im Jahr 2022 sind einige der Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Stadt Neusäß nicht wie befürchtet ihre Rücklagen angreifen muss. Da jedoch in den kommenden Jahren enorme Investitionen anstehen, werden die Rücklagen dringend gebraucht. Die gute Nachricht für die Kommune ist jetzt: Das Polster betrug zum Ende des Jahres 2022 immer noch rund 35,7 Millionen Euro.