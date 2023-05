Neusäß

Die Firma Binswanger geht lieber nach Schwabmünchen als nach Neusäß

Im Jahr 2022 war das Binswanger-Festzelt zum letzten Mal auf dem Volksfest in Neusäß. In diesem Jahr steht es stattdessen in Schwabmünchen.

Plus Die Festwirte der Binswanger Zelte sind in diesem Jahr erstmals in Schwabmünchen auf dem Michaelimarkt vertreten. Dafür verzichten sie auf das Volksfest Neusäß.

Eine Terminüberschneidung - das ist der Grund für die Absage zum Volksfest in Neusäß durch den Festwirt Thomas Kempter von der Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter. Wie Thomas Kempter unserer Redaktion berichtet, habe sich in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit ergeben, auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen das Festzelt aufzubauen. Weil das erste Wochenende dort mit dem letzten Wochenende des üblichen Termins in Neusäß zusammenfällt, habe er sich nun gegen Neusäß entschieden. Das habe auch wirtschaftliche Gründe. In Neusäß drängt die Zeit: Ohne Festwirt kann es kein Volksfest geben.

Bereits in der zweiten Märzhälfte habe er der Stadt Neusäß mitgeteilt, dass er nicht mehr für das Volksfest im Spätsommer zur Verfügung stehe, so Thomas Kempter. Öffentlich war das Thema auf der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses der Stadt in dieser Woche geworden. Denn bei dem Festwirt hatte sich eine für ihn günstige Veränderung ergeben: Erstmals kann er sein Zelt auf dem Michaelimarkt in Schwabmünchen aufstellen. Dort ist vom 21. bis zum 26. September Jahrmarkt. Das Volksfest in Neusäß beginnt immer am Wochenende nach dem Ende der Sommerferien, das wäre in diesem Jahr vom 16. bis zum 24. September.

