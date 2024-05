Fliederstraße in Neusäß ab jetzt verkehrsberuhigt

Arbeiten an der Stichstraße zur Parkstraße sind abgeschlossen.

Die Baumaßnahmen an der Fliederstraße in Neusäß sind abgeschlossen. Entstanden ist ein verkehrsberuhigter Bereich mit Pflanzinseln. Auch ein Kinderspielplatz wurde in einer Stichstraße angelegt. Die Baukosten betrugen rund 230.000 Euro. Grund für die Umstrukturierung war die Neunutzung des Schuster-Areals in Nachbarschaft zum neu entstandenen Erweiterungsbau des Ärztehauses an der Hauptstraße gewesen. Mit der Maßnahme sollte die Verkehrssicherheit erhöht und die Aufenthaltsqualität verbessert werden. (AZ)