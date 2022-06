Das größte Abitur im Landkreis stellt FOS und BOS vor Herausforderungen

Plus Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler schwitzen am Donnerstag und Freitag noch über ihren Abschlussprüfungen. Dafür braucht es besonders große Räume.

Während die Abiturientinnen und Abiturienten der Gymnasien schon feiern, sind andere noch mitten in ihren Abschlussklausuren: In dieser Woche schreiben 104 Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule und Berufsoberschule (FOS/BOS) Neusäß ihre Prüfungen zum allgemeinen oder fachgebundenen Abitur und weitere 327 Jugendliche ihre Prüfungen zum Fachabitur. Wie viel Platz man braucht, um alle Prüflinge unterzubringen, beschreibt die Leiterin der FOS/BOS, Manuela Meixner.