Fotoausstellung „Wasser“ bis 11. September in Neusäß zu sehen

Eine Fotoausstellung unter dem Titel „Wasser“ ist noch bis zum 11. September im Rathaus Neusäß zu sehen. Gezeigt wird das Element „Wasser“ mit seinen vielfältigen Facetten, als Lebenselixier und gleichzeitig als Metapher für die unterschiedlichsten Lebensmomente wie „Nah am Wasser gebaut“, „Das ist Wasser auf die Mühlen von …“ oder „Gesund wie ein Fisch im Wasser“. Genauso vielfältig und im Wortsinn farbig zeigen die Motive die große Bandbreite der drei Aggregatszustände: fest, flüssig und in Tröpfchenform. Wasser wird im Foto festgehalten als Eis und Schnee, in Form von Regen, fließend und als See, in Ruhe oder als Wolken und Nebel. In faszinierenden Makro-Details werden flüchtige Momente eingefroren, die ohne Fotografie nicht wahrnehmbar wären. Eine Führung durch die Ausstellung findet am Mittwoch, 13. August, um 16.30 Uhr statt. Geöffnet ist die Ausstellung ansonsten zu den offiziellen Öffnungszeiten des Rathauses. Organisiert wurde die Ausstellung von den Fotofreunden des Kulturkreises Neusäß. (AZ)

