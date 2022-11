Friedensnacht Neusäß 2022: Das ist bei der Veranstaltung geboten

Zweimal hintereinander musste die Friedensnacht in Neusäß ausfallen. Nun wird am Vorabend des Volkstrauertags wieder den Opfern von Kriegen gedacht.

Zwei Jahre musste sie ausfallen, nun bereitet sich die Stadt Neusäß wieder auf eine gemeinsame Friedensnacht mit den evangelischen und katholischen Pfarreien sowie den Neusässer Vereinen und Verbänden vor. Das ist das besondere Format, mit dem die Stadt am Vorabend des Volkstrauertags an die gefallenen Soldaten und Opfer der beiden Weltkriege erinnert, gleichzeitig aber auch der Opfer jüngerer Gewaltdelikte und der Menschen, die ihr Leben im Einsatz für ihre Mitbürger lassen mussten, gedenkt. In diesem Jahr gab es im zuständigen Kulturausschuss den Vorschlag, mit einem neuen Programmpunkt vor allem den Krieg in der Ukraine ins Zentrum zu rücken. So kommt es nun aber nicht.

Es war auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses, als Stadträtin Silvia Daßler (Grüne) die Idee vorbrachte, passend zum Motto Friedensnacht erstmals eine Friedenstafel decken zu lassen. Vorbild könnte das Friedensfest der Stadt Augsburg sein. Daßler: "Wir haben inzwischen so viele Geflüchtete aus der Ukraine in der Stadt. Gerade so könnten wir diese Gruppe gut einbinden." Der Grundgedanke: Nach dem offiziellen Teil der Feierlichkeiten gibt es eine Zusammenkunft, zu der jede und jeder ein Gericht mitbringt. Gemeinsam wird dann zum Zeichen des Friedens geteilt und gegessen. Doch so kommt es nun nicht. Das Programm sieht solch eine Friedenstafel nicht vor.

Ein Licht wird für jeden Stadtteil entzündet

Inzwischen steht das Programm für Samstag, 12. November. Die generationenübergreifende Feier beginnt um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Ägidius mit einem ökumenischen Gottesdienst. Dabei wird ein Licht für jeden Stadtteil entzündet. Dieses wird als Friedenslicht in einer Laterne mit den jeweiligen Trauerkränzen zu den Kriegerdenkmälern in die Stadtteile gebracht. Am Kirchvorplatz St. Ägidius spricht anschließend um 19 Uhr Bürgermeister Richard Greiner, die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle.

Gedenken am Kriegerdenkmal in Hammel. Foto: Andrea Faber

Kurz darauf, um 19.30 Uhr, folgen Gedenkveranstaltungen an den Kriegerdenkmälern in den Stadtteilen Hainhofen, Ottmarshausen, Schlipsheim und Steppach. Sie werden umrahmt von Ansprachen sowie der Niederlegung der Kränze und Friedenslichter mit den Freiwilligen Feuerwehren, Soldatenkameradschaften, Stadträten sowie Bürgerinnen und Bürgern. In Hammel organisieren die Feuerwehr sowie die Reservisten- und Soldatenkameradschaft einen Fackelumzug zum örtlichen Kriegerdenkmal, um dort aller Gefallenen und Verstorbenen des Stadtteils gemeinsam zu gedenken. Treffpunkt ist um etwa 19.30 Uhr am Wegkreuz an der Weggabelung (Gailenbacher Straße) in Hammel.

In Täfertingen wird das Kriegerdenkmal neu gesegnet

In zwei weiteren Stadtteilen finden die Feiern erst am folgenden Tag, Sonntag, 13. November, dem Volkstrauertag, statt. In Westheim findet die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal im Rahmen des Gottesdienstes statt. Die Soldatenkameradschaft Täfertingen nimmt auch in diesem Jahr wieder an der traditionellen Friedensnacht in der St. Ägidius Kirche teil. Es wird jedoch keine anschließende Stadtteilfeier in Täfertingen stattfinden.

Stattdessen wird am Volkstrauertag das im Jahre 2021 restaurierte Kriegerdenkmal zum Gedenken an die Gefallenen und Vermissten im Anschluss einer Heiligen Messe in einem Festakt neu gesegnet. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" in Täfertingen beginnt um 9 Uhr. Die musikalische Umrahmung der Feier am Denkmal übernimmt die Stadtkapelle Neusäß. Anschließend geht es gemeinsam mit musikalischer Begleitung zu einem gemütlichen Beisammensein ins Sportheim des TSV Täfertingen. Dort werden Weißwürste mit Brezen und Bier angeboten. (jah)