Friedensnacht sucht nach Antworten auf aktuelle Lage

Frieden beginnt im Kleinen, findet Bürgermeister Richard Greiner. Doch wie kann er beginnen? Ein Zeichen setzt die Veranstaltung am Samstagabend.

Die Stadt Neusäß veranstaltet gemeinsam mit den Neusässer Kirchengemeinden, Vereinen und Verbänden wieder am Vorabend des Volkstrauertages zur Neusässer Friedensnacht. Am Samstag, 18. November, soll der gefallenen Soldaten und der Opfer der Weltkriege, gleichzeitig aber auch der Opfer jüngerer Gewaltdelikte und der Menschen, die ihr Leben im Einsatz für ihre Mitbürger lassen mussten, gedacht werden. Ziel der „Neusässer Friedensnacht“ ist es, das Bewusstsein für den Volkstrauertag und die Forderung nach Frieden in der Bevölkerung sowie das gemeinschaftliche und generationenübergreifende Gedenken zu stärken.

Angesichts der aktuellen Geschehnisse auf der Welt ist der allgemeine Wunsch nach Frieden und Verständigung besonders groß. Was schafft Frieden, im Kleinen beginnend? Diesen Fragen widmet sich Bürgermeister Richard Greiner in seiner Friedensrede. Beginnen wird die Friedensnacht um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Ägidius. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Chor der Neuapostolischen Gemeinde Neusäß. Dabei wird ein Licht für jeden Stadtteil entzündet. Dieses wird als Friedenslicht in einer Laterne mit den jeweiligen Trauerkränzen zu den Kriegerdenkmälern in die Stadtteile gebracht.





Um 19 Uhr beginnt auf dem Kirchenvorplatz von St. Ägidius die Gedenkfeier mit den Worten des Bürgermeisters. Gegen 19.30 Uhr beginnen die Gedenkveranstaltungen an den Kriegerdenkmälern in den einzelnen Stadtteilen. In Westheim findet die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 19. November, statt. Jener beginnt um 9 Uhr und wird vom Männergesangverein Westheim umrahmt. Die Soldatenkameradschaft Täfertingen nimmt auch in diesem Jahr wieder an der Friedensnacht in Alt-Neusäß teil. Am Sonntag, 19. November, gibt es zudem um 9 Uhr in Mariä Himmelfahrt in Täfertingen, einen Gottesdienst (Schubert Messe) und um 10 Uhr eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal. (AZ)