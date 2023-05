Neusäß

Für Bürgermeister Richard Greiner (CSU) steht Westheim oben auf der Agenda

Plus Halbzeitbilanz im Rathaus: Mit großer Mehrheit wurde vor drei Jahren Richard Greiner (CSU) als Bürgermeister bestätigt. Ob er eine dritte Amtszeit anstrebt?

Von Angela David

Die vielen Baustellen in Neusäß sprechen Bände: Hier sind derzeit etliche Großprojekte am Laufen. Das Fernwärmenetz wird derzeit ausgebaut, die Veränderungen auf dem ehemaligen Schuster-Areal in der Stadtmitte sind fast abgeschlossen, aber in Westheim steht ein Neubau der Schule und des Feuerwehrhauses an, ebenso wird in Alt-Neusäß ein neues Feuerwehrhaus geplant. Der 51-jährige Bürgermeister Richard Greiner hat mit seinem Stadtrat, wo er mit der CSU eine dünne Mehrheit hat, noch viel zu tun. Bei der Wahl 2020 hat er dafür auch einen deutlichen Auftrag vom Wähler erhalten, denn er erhielt als Amtsinhaber 64,4 Prozent der Stimmen, mehr als sechs Jahre zuvor. Der Kandidat der Grünen Michael Frey bekam 16,5 Prozent der Stimmen.

Seitdem sind die Grünen zwar mit sieben Stadtratssitzen zweitstärkste Kraft im Gremium, da die CSU (mit 15 Sitzen) aber nach der Wahl erstmals mit der SPD (drei Sitze) ein Bündnis eingegangen ist und die Freien Wähler nur vier Sitze erreichten, kann sie sich mit ihren Vorstellungen praktisch immer durchsetzen. Jeweils einen Sitz haben noch die AfD sowie eine parteilose Stadträtin inne. Das Klima im Stadtrat hat seither gelitten, da durch die Koalition mit der SPD nicht die Grünen als zweitstärkste Fraktion den zweiten Bürgermeister mit Michael Frey stellen konnten, sondern die SPD mit Susanne Höhnle.

