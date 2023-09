Für den Volkslauf in Neusäß sind immer noch Anmeldungen möglich

Am Sonntag, 24. September, beginnt der sechs Kilometer lange Volkslauf durch Neusäß. Für Kinder gibt es eine besondere Überraschung. So sieht die Strecke aus.

"Mitten durchs Schöne", wie es in Anlehnung an den Neusässer Leitspruch "Mitten im Schönen" heißt, geht es am Sonntag durch den Lohwald und das Schmuttertal. Das Event für die ganze Familie startet um 10 Uhr am Lohwaldstadion. Hier findet auch der "Kids RUN" für Kinder unter zwölf Jahren mit einer kürzeren Runde und ohne Zeitmessung rund um das Stadion statt. Jedes Kind erhält direkt nach dem Lauf auf der Rasenfläche des Stadions ein T-Shirt als Andenken. Zudem werden alle Läufer durch die Aktionsgemeinschaft mit Getränken und Obst versorgt. Es sind noch Nachmeldungen bis Samstag 19 Uhr möglich unter www.neusäss.de/volkslauf. Vor Ort wird es keine Möglichkeit mehr zur Anmeldung geben.

Beim 6-Kilometer-Lauf winken in den Kategorien U18 und Ü18 (jeweils Damen und Herren) attraktive Preise, zur Verfügung gestellt von der Aktionsgemeinschaft Neusäß. Wer will, kann schon mal mit dem Trainieren anfangen: Es sind alle Strecken bereits abgesteckt und markiert. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist auch so einiges geboten: Die Sportgaststätte des TSV Neusäß kümmert sich um das leibliche Wohl und bietet Weißwurstfrühstück und Getränke an. Für gute Stimmung im Lohwaldstadion sorgt die K-1-Weltmeisterin Tina Schüssler aus Ottmarshausen, die als offizieller Motivationscoach des Bayerischen Rundfunks und der Abendschau für die Aktion „Lauf10!“ auch in Neusäß die Läuferinnen und Läufer anfeuern wird und bei der Siegerehrung ab 12 Uhr im Festzelt auf dem Volksfest mit dabei ist. In der Startgebühr von zehn Euro ist übrigens ein Verzehrgutschein von fünf Euro für das Volksfest enthalten.

Verkaufsoffener Sonntag und Bücherflohmarkt rund um Neusässer Volkslauf

Übrigens ist am Sonntag noch mehr in Neusäß geboten: Gleichzeitig ist verkaufsoffener Sonntag und in der Stadthalle findet zwischen 10 und 16 Uhr der große Bücherflohmarkt die Büchereien des Pfarrverbands statt. Hier kostet das Kilo Bücher einen Euro. Um 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr präsentiert die Puppenbühne Kurz für die Kinder ein Kasperletheater. (dav)

