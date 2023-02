Neusäß

Für ihn ist Fasching die absolute Entspannung – seit 48 Jahren

Plus Noch ist die "Lieblingsjahreszeit" von Luis Bößner. Der Neusässer ist ein Urgestein der Narrneusia und seit 48 Jahren aktiv. Davon zeugen kistenweise Erinnerungen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Er hat wohl ein "Faschingsgen" in sich: Schon die Mutter des Westheimers Luis Bößner war 1954 Faschingsprinzessin. Das wusste er aber gar nicht, als seine damalige Frau 1975 vom Narrneusia-Präsidenten Adolf Glogger ebenfalls zur Faschingsprinzessin gekürt wurde. Noch im selben Jahr sprang auch bei ihm das Faschingsvirus über, und Luis Bößner brachte sich im Elferrat ein. Aus Spaß an der Freud entwickelte sich schnell eine große Leidenschaft. Und schon bald zeichnete er für Modernisierungen in der Narrneusia verantwortlich.

