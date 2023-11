Neusäß

16:56 Uhr

Für Neusäß führt nur ein Weg aus prognostiziertem Verkehrschaos

Plus Das Gewerbegebiet Alt-Neusäß soll sich verändern und mehr Platz für Büros und Dienstleistung bieten. Doch die Entwicklung hat einen gewaltigen Haken.

Von Jana Tallevi

Es soll ein Umbruch für das Gewerbegebiet Alt-Neusäß zwischen Lohwald-, Gutenberg- und Daimlerstraße werden: Seit Jahren arbeitet die Stadt an dem großen Plan, dem dort produzierenden Gewerbe komplett neue Flächen außerhalb der Stadt anbieten zu können. Im Zentrum von Neusäß könnten sich stattdessen Büros und Dienstleistungsbetriebe vorwiegend aus dem medizinischen und Forschungsbereich im Umfeld der Universitätsklinik Augsburg ansiedeln. Doch der Plan könnte die Hauptstraße und umliegende Straßenzüge in ein tägliches Verkehrschaos stürzen. Ein Grund dafür ist, dass die große Mobilitätswende nicht in Sicht ist. Deshalb gibt es aus Sicht des Planungsausschusses nur eine Lösung.

Das Stadtplanungsbüro bgsm aus München hat der Neusässer Verwaltung geholfen, das Viertel in kleinere Gebiete aufzuteilen. Es gibt solche, in denen hauptsächlich Labors zu finden sein sollen, in anderen eher Büros. Das vorhandene Gewerbe soll zwar geschützt, neue Gewerbeflächen in Autobahnnähe vorwiegend für produzierende Betriebe sollen in Zukunft aber auch entstehen. Angedacht waren, so Serge Schimpfle von bgsm, in den meisten Bereichen in Alt-Neusäß Gebäude mit vier Stockwerken sowie einem zurückgesetzten Staffelgeschoss zuzulassen. Die Entwicklung in die Höhe sollte eine bessere Nutzung der Grundstücke möglich machen bei einer gleichzeitigen Entsiegelung einzelner Flächen. Das Gebiet soll grüner und durchlässiger werden.

