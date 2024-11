Gartenbauverein übergibt 1500 Unterschriften für den Erhalt der Grüngut-Sammelstelle

Die Schließung der Grüngut-Sammelstelle für Neusäß im Stadtteil Steppach zum Jahresende sorgt weiterhin für Unruhe in der Stadt Neusäß. Nachfragen dazu gab es auch auf der jüngsten Bürgerversammlung im Stadtgebiet in Hammel. Auf der Veranstaltung übergab der Vorsitzende des Gartenbauvereins Mittleres Schmuttertal, Stadtrat Hannes Grönninger, zudem 1500 Unterschriften für den Erhalt der Sammelstelle bei angemessenen Öffnungszeiten. Zusagen in diese Richtung gab es von Bürgermeister Richard Greiner auf der Veranstaltung jedoch nicht. Im vergangenen Monat hatte der Stadtrat bei einer Gegenstimme die Schließung der Grüngut-Sammelstelle beschlossen. Grund dafür sind die Kosten.

