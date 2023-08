Gebühren für Balkonverglasung: Lage war nicht eindeutig

Im Frühjahr erhielt eine Neusässerin einen Gebührenbescheid. Dabei hatte sie nur ihren Balkon verglasen lassen. Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte Zweifel.

Dieser Gebührenbescheid hatte für Unverständnis gesorgt: Im Frühjahr hatte Gertrud Böpple aus Neusäß erfahren, dass sie für ihre neue Balkonüberdachung einen Entwässerungsbeitrag zahlen solle. Zwar ging es bei weniger als 200 Euro nicht um eine große Summe. Aber der Zusammenhang war der Neusässerin nicht klar. Sie scheint nicht die einzige gewesen zu sein. So hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ebenfalls in diesem Frühjahr die Auffassung vertreten, dass Terrassen- und Balkonüberdachungen nicht automatisch der Abrechnungspflicht unterliegen. Dennoch wird sich für Gertrud Böpple nichts ändern.

Denn die Stadt Neusäß möchte an ihrer Abrechnungspraxis festhalten. Wie berichtet, hatte die Stadt Neusäß damals mitgeteilt, dass die Balkonverglasung die Geschossfläche der Wohnung vergrößere und somit ein Beitrag zur Entwässerung fällig werde. Ähnliches gelte etwa dann, wenn ein Carport erstellt wird. Im Fall einer Balkon- oder Terrassenverglasung erhöhe sich der Mehrwert von Wohnung oder Haus, weil man sich länger im Freien aufhalten könne.

Balkonverglasung soll Neusässerin gegen Bahnlärm helfen

Das gilt teilweise auch für Gertud Böpple. Sie hatte ihren Balkon jedoch auch deshalb verglasen lassen, weil sie dem Lärm der nahen Bahnlinie entgehen wollte. Dennoch seien durch die Erweiterung des Wohnraums die Kriterien für eine Vergrößerung des Gebäudes gegeben, hieß es auf der jüngsten Sitzung des zuständigen Verwaltungsausschusses. „Die Sachlage ist eindeutig“, so Bürgermeister Richard Greiner.

Das war sie aber wohl noch nicht, als der Gebührenbescheid an Gertrud Böpple erging. So hat der bayerische Gemeindetag seinen Mitgliedern empfohlen, sämtliche Entwässerungssatzungen um einen entsprechenden, eindeutigen Paragrafen zu ergänzen, soll die bisherige Abrechnungspraxis beibehalten werden. Das will Neusäß tun und hat sich deshalb für eine Erweiterung der Satzung um einen entsprechenden Paragrafen entschieden.

Alte Bescheide bleiben in Neusäß gültig

Unter anderem auch deshalb, weil die Beiträge für diese Erweiterungen oder Anbauten an Wohnungen und Häusern schon in die Kosten für die Entwässerung eingeplant seien und sonst zulasten der Gemeinschaft gingen. Auch schon ergangene Bescheide aus der Vergangenheit, als die Satzung noch nicht ergänzt war, bleiben bestehen, teilt die Stadt Neusäß auf Nachfrage mit.