Geflüchtete im Hotel: „Von Integration kann keine Rede mehr sein“

Bis zu 440 Geflüchtete sollen in einem Hotel im Güterverkehrszentrum unterkommen. Wie Gersthofen und Neusäß darauf reagieren und welche Probleme Helferkreise sehen.

Bis zu 440 männliche Flüchtlinge sollen im Select Hotel untergebracht werden, die ersten bereits im September. Das wird eine große Herausforderung: Bei der Integration von Geflüchteten haben sich die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer als unerlässliche Stütze erwiesen. Für sie bringt die Hotelunterbringung große Probleme mit sich. Auch die Bürgermeister der betroffenen Städte Gersthofen und Neusäß sehen die Pläne kritisch.

Michael Wörle, Bürgermeister von Gersthofen, sieht vor allem die enorme Schieflage bei der Verteilung der Flüchtlinge und eine unfaire Mehrbelastung seiner Kommune: „Wir haben ohnehin mit die meisten Flüchtlinge von allen Gemeinden im Landkreis Augsburg. Wenn dann auch das Hotel besetzt ist, werden es insgesamt rund 1000 Geflüchtete sein, inklusive derjenigen aus der Ukraine, welche in Privatwohnungen untergekommen sind.“ Das fordere die Stadt gewaltig bei der Abwicklung in der Verwaltung, beispielsweise im Meldewesen.