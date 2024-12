Geht es für die Grüngutsammelstelle in Steppach doch weiter?

Wird die städtische Grüngutsammelstelle auf dem Sandberg in Steppach doch über den Jahreswechsel hinaus von der Stadt Neusäß weiterbetrieben oder gibt es womöglich eine andere Lösung für Neusässer Bürgerinnen und Bürger, ihre Gartenabschnitte über die brauen Biotonne des Landkreises hinaus direkt vor Ort oder ganz in der Nähe zu entsorgen? Viel will das Rathaus in Neusäß zu dem Thema nicht sagen. „Die Stadt ist aktuell noch in Verhandlungen“, so die Sprecherin der Stadt. Das bedeutet aber auf jeden Fall: Es wird zumindest an einer Lösung gearbeitet.

