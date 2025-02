Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

Während eine Frau in Neusäß einkaufte, ist ihr Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Geschädigte am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in einem Discounter an der Lohwaldstraße. Ihre Handtasche führte sie im Einkaufswagen mit. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Der Täter muss einen günstigen Moment abgepasst, die Handtasche geöffnet und den Geldbeutel gestohlen haben. Der Wert bewegt sich bei ca. 75 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

