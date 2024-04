Geparktes Auto wird zum zweiten Mal mutwillig beschädigt

In Neusäß ist innerhalb kurzer Zeit bei einem Wagen erneut ein Außenspiegel beschädigt worden.

In Neusäß ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ein Außenspiegel desselben Autos beschädigt worden. Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, wurde nach einem Vorfall am vergangenen Mittwoch am Karsamstag gegen 21.10 Uhr in der Remboldstraße ein Außenspiegel mutwillig kaputt gemacht. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche dahinterstecken. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-1810 erbeten. (kar)